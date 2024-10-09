Силовики задержали москвича за возбуждение ненависти к российским военным

Фото: depositphotos/blinow61

Силовики задержали жителя Москвы, который подозревается в возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ.

По версии следствия, мужчина опубликовал в соцсети для неограниченного круга лиц посты, нацеленные на возбуждение ненависти и вражды против российских военных и их родственников, а также угрожал применением насилия.

Следователи вместе с правоохранителями пресекли деятельность злоумышленника и завели на него дело о возбуждении ненависти и вражды. Москвича задержали и доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных мероприятий.

Ранее нижегородский комик Дмитрий Гаврилов был арестован на 13 суток за одно из выступлений. В его ролике на YouTube содержатся признаки унижения человеческого достоинства по признакам национальности, языка и происхождения. Гаврилов признал свою вину в совершении административного правонарушения.

