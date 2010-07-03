Арест главы коллегии адвокатов признали законным

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Арест председателя Московской коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева признали законным. Решение принял Мосгорсуд, передает РИА Новости.

"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – огласила решение судья.

Юрьева обвиняют по делу о хищении 1 миллиарда рублей у структуры Росавиации. Председатель коллегии адвокатов останется под арестом до 17 июня.

По данным следствия, в 2008 году ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" заключило контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатских коллегий, которую и возглавлял Юрьев. Обвиняемый, используя связи в Росавиации, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации. В результате его действий за десять лет адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 миллиарда рублей.

В апреле по этому делу суд заключил под стражу начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Владимира Мнишко.