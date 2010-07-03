Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищении 1 миллиарда рублей

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Начальник управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован решением Мещанский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

Мнишко предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Он подозревается в хищении более 1 миллиарда рублей при заключении в 2008 году контракта на оказание юридических услуг между ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" и одной из адвокатских коллегий.

Как полагает следствие, председатель коллегии, который также задержан, используя связи в Росавиации, предоставил заключение с завышенной стоимостью юридических услуг для формирования конкурсной документации.

Затем между сторонами был заключен договор, который неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур.