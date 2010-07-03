Последнему фигуранту дела подпольных банкиров в Москве предъявили обвинение

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полиция предъявила фигуранту дела подпольных банкиров в Москве обвинение в обналичивании 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

"Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере", – заявил Титов.

По его словам, преступники с помощью поддельных счетов подконтрольных организаций создавали банковские операции, по результатам которых обналичивали денежные суммы. Сотрудники полиции и управления "К" службы экономической безопасности ФСБ задержали девять приезжих в возрасте от 30 до 56 лет.

В отношении преступников было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Сейчас все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Ранее московские полицейские задержали еще одну преступную группировку, доход которой составлял свыше 12 миллионов рублей. Были изъяты документы, черновые записи, печати, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также 25 единиц компьютерной техники, 50 мобильных телефонов, 48 флеш-накопителей и "Банк-клиентов".