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11 февраля, 12:23

В Москве задержали участников группировки "черных банкиров"

общество криминал

11 февраля, 12:23

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские задержали членов преступной группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.

Он уточнил, что доход преступной группы составлял свыше 12 миллионов рублей. Правоохранители задержали трех человек. Они помещены под подписку о невыезде.

Титов добавил, что полицейские провели обыски в жилищах и офисах подозреваемых. Были изъяты документы, черновые записи, печати, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также 25 единиц компьютерной техники, 50 мобильных телефонов, 48 флеш-накопителей и "Банк-клиентов".

В конце января следственные органы Башкирии обвинили автора группы в социальных сетях "Типичный миллионер" в незаконной легализации более шести миллионов рублей. По версии следствия, 27-летний мужчина занимался незаконным предпринимательством, связанным с образованием взрослых и детей.

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общество криминал

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