В Москве осудили 12 хакеров, похитивших более 1 млрд рублей

Мещанский районный суд Москвы осудил 12 участников хакерской группировки, похитивших более одного миллиарда рублей из коммерческих банков, сообщает Агентство "Москва" в среду, 6 февраля.
Судья Елена Гудошникова читала приговор семь дней. Все подсудимые – Юрий Лысенко, Евгений и Михаил Воробьевы, Денис Гринев, Иван Крылов, Сергей Махничев, Максим Усатов, Михаил Орешкин, Николай Миловидов, Никита Хаджибекян, Олег Родин и Сергей Чистов – признаны виновными.
Лысенко, являвшийся лидером группировки, приговорен к 13 годам колонии строго режима. Воробьева и Крылова приговорили к шести годам лишения свободы условно. Остальные подсудимые получили от пяти до 10 лет колонии общего режима.
Орешкин освобожден из под стражи в зале суда в связи с зачетом его срока содержания под стражей. Подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда.
Адвокат, осужденного на 7,5 лет лишения свободы Гринева, Карло Чиладзе заявил, что будет обжаловать приговор. По его словам, судья не привела ни одного довода, подтверждающего вину его подзащитного.
"Д. Гринев выполнял функциональные обязанности по разработке программы. Экспертиза показала, что данная программа не могла использоваться для данной мошеннической схемы. С остальными фигурантам дела он познакомился только во время судебного процесса. Мы будем обжаловать приговор", – отметил правозащитник.
По версии следствия, хакеры похищали денежные средства путем ввода и модификации компьютерной информации, а также выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах. Ущерб от их действий составил один миллиард рублей.
Кроме того, в 2015 году осужденные установили на банкоматы специальные устройства, позволяющие контролировать процесс выдачи банкнот, что позволило им похитить более 5,7 миллиона рублей.
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