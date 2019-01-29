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14:37

Лидера группы столичных хакеров признали виновным в хищении миллиарда рублей

суды

14:37

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Фото: depositphotos/REDPIXEL

Мещанский суд Москвы признал виновным хакерскую группировку в хищении около миллиарда рублей со счетов клиентов банков.

Лидер группировки Юрий Лысенко признан виновным по двум статьям: "Организация преступного сообщества" и "Мошенничество в сфере компьютерной информации", передает РИА Новости. Прокурор запросил для Лысенко 15 лет строгого режима и от 6,5 до 14 лет для его сообщников.

Согласно обвинительному заключению, в июле-ноябре 2014 года гражданин Украины Лысенко создал группировку "для хищения денежных средств Промсвязьбанка, банков "Траст", "Уралсиб" и "Зенит". Вместе с ним по делу проходят 13 его сообщников: Евгений Воробьев, Иван Крылов, Артем Мазуренко, Михаил Воробьев, Антон Екименко, Денис Гринев, Максим Усатов, Сергей Махничев, Николай Миловидов, Михаил Орешкин, Олег Родин, Никита Хаджибекян и Сергей Чистов.

Ранее СМИ сообщили о появлении новой схеме кражи денег с банковских карт. Хакеры отправляют потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной. Затем держателям карт предлагается позвонить по телефону для подтверждения транзакции и назвать персональные данные. После раскрытия личной информации хозяин банковской карты лишается средств.

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суды

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