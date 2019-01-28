Способы избежать утечки данных назвали в Роскачестве

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Избежать утечки персональных данных помогут несколько основных правил. Об этом сообщает сайт Роскачества.

По случаю Международного дня защиты персональных данных, который отмечается 28 января, эксперты ведомства подготовили полезные советы для пользователей электронных устройств.

В числе основных рекомендаций установка антивируса и запрет на ввод данных учетной записи на подозрительных ресурсах. Кроме того, специалисты советуют придумывать новые пароли для разных сайтов. Для этого лучше использовать буквы разного регистра, цифры и символы.

Помимо этого, отходя от компьютера, нужно включать спящий режим. Также стоит делать резервные копии важной информации на внешнем носителе.

А вот от открытия подозрительных файлов и перехода по непроверенным ссылкам из sms и сообщений в соцсетях следует воздержаться. К тому же не надо устанавливать пиратское программное обеспечение на компьютер.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, соблюдение перечисленных правил защитит персональные данные.

Ранее личные данные россиян попали в руки хакеров. Они оказались среди опубликованных взломщиками миллионов паролей и электронных адресов.