Личные данные россиян попали в руки хакеров

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Среди опубликованных хакерами миллионов паролей и адресов электронной почты есть данные россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Ложкина.

Американский журнал Wired назвал последнюю утечку персональных сведений одной из крупнейших.

По словам специалистов, массив данных формировался в течение многих лет. Информация собиралась и анализировалась после крупных утечек из тысячи различных интернет-источников.

Ложкин напомнил любителям подолгу не менять свои пароли о рисках такого поведения.

Ранее был опубликован рейтинг самых неудачных и при этом популярных паролей. Лидером в пятый раз стал примитивный "123456". На второй строчке разместился пароль password, который по степени надежности недалеко ушел от первого.

В десятку самых плохих паролей попали уже ставшие привычными "123456789", "12345678", "12345", "111111", "1234567", а также sunshine, qwerty и iloveyou. Есть в списке и новички. Среди них отмечен пароль "donald", он разместился на 23 строчке рейтинга.