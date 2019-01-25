Автора паблика "Типичный миллионер" заподозрили в отмывании денег

Фото: портал Москва 24/Алекснадр Авилов

Следственные органы республики Башкортостан обвинили автора группы в социальных сетях "Типичный миллионер" в незаконной легализации более 6 миллионов рублей. Группа помогает подписчикам организовать бизнес в интернете.

"Житель Белорецка 27 лет обвиняется в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой и легализации (отмывании) денежных средств. С 2015 по 2017 годы он легализовал доходы, полученные преступным путем, на общую сумму свыше 6 миллионов рублей", – сообщает следственное управление СК по Башкирии.

По данным РИА Новости, которое ссылается на свой источник в правоохранительных органах, автор паблика "Типичный миллионер" Дмитрий Ладесов.

Как выяснило следствие, он занимался незаконным предпринимательством, связанным с образованием взрослых и детей, и предоставлял услуги по организации бизнеса на возмездной основе. Он также привлек к своей деятельности несколько человек, и между ними были распределены обязанности. Таким образом следствие заявило, что деятельность носила характер организованной преступной группировки.

Отмечается, что "злоумышленник осуществлял предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо получения статуса индивидуального предпринимателя, а доходы от незаконного бизнеса поступали на его банковские счета".

В начале декабря прошлого года учеников одной из школ в Ленинградской области собирались отчислить за шутки над учителями. Лицеисты создали сообщество в интернете, где публиковали смешные картинки. Педагоги заявили в прокуратуру.