Мошенники начали прикрываться Роспотребнадзором

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Новый вид телефонного мошенничества появился в Москве. Аферисты представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают обналичить денежные сертификаты после оплаты комиссии, предупреждает столичное управление ведомства.

На злоумышленников пожаловалась жительница Одинцовского района Подмосковья. Ей позвонил человек, назвавшийся делопроизводителем управления Роспотребнадзора по Москве. Он сказал, что на имя женщины есть сертификат на сумму 350 тысяч рублей.

Мошенник назвал имя и должность, а также номер и серию документа, о котором шла речь. За женщиной, по его утверждению, оставалась лишь оплата комиссии в 17,5 тысячи рублей. Деньги нужно было отправить на карту физического лица.

"После дополнительного требования оплаты еще и налога в размере 71,5 тысячи рублей, мошенники перестали выходить на связь", – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты управления не обращаются к гражданам по вопросам каких-либо выплат, в том числе компенсаций, оказания финансовой помощи, и не занимаются сбором финансовых средств и контролем за их выплатой.

Если подобные звонки поступают, то граждан вероятней всего, хотят обмануть. Поэтому стоит обратиться в полицию и направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве.

В конце января с похожей схемой столкнулись клиенты Сбербанка. Им звонили неизвестные, которые просили данные банковских карт, CVV2-коды, sms-коды и одноразовые пароли. В самой финансовой организации заявили, что их сотрудники таким не занимаются.