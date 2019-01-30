Сбербанк отрекся от звонков клиентам из-за подозрительных операций

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Все подозрительные операции по картам Сбербанк блокирует автоматически. При этом сотрудники организации не звонят клиентам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

В Сбербанке отметили, что изучают случаи, когда их клиенты становятся жертвами мошенников. Борьба с аферистами постоянно совершенствуется. А вот вопросы подделки номеров, с которых звонят злоумышленники, лучше задать операторам.

"Рекомендуем всем нашим клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, sms-коды и одноразовые пароли", – уточнили в банке.

Кроме того, сотрудники организации советуют сразу прекращать разговор и звонить в банк самим, если звонящий представляется сотрудником и просит назвать сведения по карте или кодовое слово.

Утром 30 января "Коммерсант" написал, что клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, звонивших с номеров банка. При этом злоумышленники знали многое о клиенте, включая информацию по счету. Похожие рассказы появились и в соцсетях.

Ранее "Сбербанк.Онлайн" обязали передавать данные пользователей Федеральной службе безопасности. Мессенджер приложения внесли в реестр организаторов распространения информации.

