Главу коллегии адвокатов арестовали по делу о мошенничестве

Председателя коллегии адвокатов Сергея Юрьева арестовали по делу о мошенничестве на миллиард рублей, говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным следствия, в 2008 году ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" заключило контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатских коллегий, которую и возглавлял Юрьев. Председатель коллегии адвокатов, используя связи в Росавиации, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации.
В результате завышения цены государственного контракта за десять лет адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 миллиарда рублей.
18 апреля по данному делу суд заключил под стражу начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Владимира Мнишко.
Ему также предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.