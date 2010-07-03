Главу коллегии адвокатов арестовали по делу о мошенничестве

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Председателя коллегии адвокатов Сергея Юрьева арестовали по делу о мошенничестве на миллиард рублей, говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в 2008 году ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" заключило контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатских коллегий, которую и возглавлял Юрьев. Председатель коллегии адвокатов, используя связи в Росавиации, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации.

В результате завышения цены государственного контракта за десять лет адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 миллиарда рублей.

18 апреля по данному делу суд заключил под стражу начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Владимира Мнишко.

Ему также предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".