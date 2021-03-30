Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд с России по иску Ощадбанка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парижский апелляционный суд отменил решение о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов по иску Ощадбанка из-за активов в Крыму. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

"30 марта Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины", – отметили в министерстве.

В ноябре 2018 года Минюст России не признал положительное решение гаагского арбитражного суда в Париже по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на 1,3 миллиарда долларов в связи с утраченными в Крыму инвестициями после присоединения полуострова к РФ.

Там заявили, что Москва намерена принимать все необходимые меры для обеспечения защиты интересов страны. Кроме того, Минюст заключил, что у арбитражного суда в Париже нет юрисдикции на рассмотрение иска украинского банка.

Ранее компания МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка". Там сообщили, что МТС не согласна с исковыми требованиями банка взыскать с компании МТС более 1,1 миллиарда рублей и намерена отстаивать свою позицию.