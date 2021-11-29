Суд Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

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Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 3 миллиона рублей по двум протоколам за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Мировой судебный участок № 422 признал компанию виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. На сегодняшний день общая сумма штрафов, назначенных Google, составляет 44 миллиона рублей.

В начале ноября компания Google была признана виновной по той же статье. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал ее на 2 миллиона рублей.

В конце сентября текущего года суд оштрафовал Google еще по двум эпизодам, связанным с неудалением запрещенной информации.