Пашаев рассказал, как его умоляли стать адвокатом Ефремова

16:39
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как его умоляли стать защитником актера. Он отметил, что не хотел представлять его в суде, однако родственники артиста настояли на этом.
"Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу, – люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания", – приводит РИА Новости его слова.
Также юрист оценил работу новых защитников артиста, представляющих его в апелляционной инстанции. Он счел безграмотным ходом апеллирование тем, что погибший курьер Сергей Захаров не был пристегнут.
"Крайне безграмотный подход. Не было надежды. В суде говорили только, как я плохо защищал, как студент ПТУ даже не с дипломом ПТУ. Законом запрещено обсуждать работу другого адвоката", – сказал Пашаев.
Пресненский районный суд города в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. 22 октября Мосгорсуд снизил с 8 до 7,5 лет срок лишения свободы Ефремову, сочтя смягчающим обстоятельством выплату им компенсаций пострадавшим на сумму три миллиона рублей.
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