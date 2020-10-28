В ОНК Москвы опровергли сообщения СМИ о содержании Ефремова в VIP-камере

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
В ОНК Москвы опровергли сообщения СМИ о содержании Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, в VIP-камере, сообщает RT.
Члены ОНК до усиления карантинных мер неоднократно посещали Ефремова, который находится в камере СИЗО № 5. Речь идет об обычной четырехместной камере, в которой у артиста двое соседей.
"Никакого отдельного санузла для актера там нет, санузел общий. Телевизоры и холодильники есть почти во всех камерах этого изолятора, и стол там обычный, предусмотренный правилами внутреннего распорядка", – говорится в сообщении.
Что касается дополнительного питания, заключенные заказывают его не в ресторанах, а через интернет-магазин ФГУП "Калужское" ФСИН России. Эта услуга оказывается официально и доступна всем заключенным, у которых есть деньги на лицевом счете, уточнили представители ОНК.
Пресненский районный суд Москвы в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. В результате ДТП в центре столицы погиб курьер Сергей Захаров.
22 октября в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.
Адвокат Ефремова рассказал о жизни актера в СИЗО
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