Апелляционная палата Кишинева сохранила домашний арест экс-президенту Молдавии Додону

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Апелляционная палата Кишинева сохранила домашний арест бывшему молдавскому лидеру Игорю Додону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Марианну Керпек.

По ее словам, запрос адвокатов об отмене меры пресечения экс-президенту Молдавии был рассмотрен в понедельник, 29 августа, в Кишиневе. В результате судьи отклонили ходатайство представителей стороны защиты об отмене домашнего ареста.

"В то же время отклонено требование прокуроров наложить ему дополнительные ограничения, сохранив в силе решение первой инстанции", – заявила Керпек.

Ранее апелляционная палата Кишинева одобрила требование прокуроров ограничить круг общения Додону. Отмечалось, что ему запрещено общение с другими лицами, за исключением членов семьи, которые проживают с ним, и его матери.

Политика задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. За день до этого прокуратура предъявила экс-президенту обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым.

В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

