Суд отправил владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС под домашний арест

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Суд в Махачкале отправил под домашний арест владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

"Суд избрал в отношении Джанхуватова меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 февраля с наложением соответствующих запретов и ограничений", – приводит ТАСС слова Мамаевой.

Ранее в отношении Джанхуватова была избрана мера в виде содержания под стражей.

Взрыв на АЗС произошел 27 сентября в пригороде Махачкалы. В результате здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено.

Позже был задержан ее владелец Джанхуватов. Его допросили по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В результате взрыва погибли 13 человек.