28 декабря, 10:43Происшествия
Суд отправил владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС под домашний арест
Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
Суд в Махачкале отправил под домашний арест владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
"Суд избрал в отношении Джанхуватова меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 февраля с наложением соответствующих запретов и ограничений", – приводит ТАСС слова Мамаевой.
Ранее в отношении Джанхуватова была избрана мера в виде содержания под стражей.
Взрыв на АЗС произошел 27 сентября в пригороде Махачкалы. В результате здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено.
Позже был задержан ее владелец Джанхуватов. Его допросили по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
В результате взрыва погибли 13 человек.
Владелец АЗС под Махачкалой, где произошел взрыв, задержан