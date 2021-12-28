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Происшествия

14:30

В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО блогера, осквернившего портрет ветерана

суды происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Осужденный за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны Матвей Юферов в настоящее время содержится в столичном СИЗО № 7. Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Георгий Иванов.

"Сидится тут отлично, отношение ко мне людское", – привел он слова молодого человека.

Иванов уточнил, что вместе с Юферовым в камере содержатся еще три человека: одного обвиняют по статье о незаконном обороте наркотиков, второго – в краже, а третьего – в мошенничестве. В камере отсутствует телевизор, поэтому Юферов не знает, какой общественный резонанс вызвал его поступок.

25 ноября в Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек справил нужду на стенд с портретом ветерана ВОВ в столичном районе Измайлово. Героем ролика оказался 19-летний Матвей Юферов. Спустя сутки его задержали, а затем арестовали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

24 декабря суд в Москве приговорил Юферова к четырем годам колонии с лишением на пять лет права заниматься блогерством.

Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии

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