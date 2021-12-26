Следствие попросит изменить меру пресечения блогеру Хованскому

18:06
Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
Следствие попросит суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
"Предмет ходатайства – об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Хованского Ю. М.", – указано в электронной карточке дела блогера.
Информация о заседании была размещена на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Оно назначено на среду, 29 декабря.
Адвокат Юрия Хованского Александр Передрук заявил, что сам узнал о намерении следствия также из картотеки суда. Юрист уточнил, что речь может идти как об отмене, так и об изменении меры пресечения для его подзащитного.
Видеоблогера задержали 9 июля. По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. В ноябре суд продлил арест Хованского до 8 января 2022 года.
В августе 2021 года Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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