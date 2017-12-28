СК ходатайствует об аресте директора "Меньшевика"

28 декабря, 19:36
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Следственный комитет России ходатайствует об аресте бышего владельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Ходатайство в ближайшее время рассмотрит Пресненский суд столицы.
"Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого Аверьянова под стражу", – сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Ранее сообщалось, что директора "Меньшевика" доставили в суд, где ему должны избрать меру пресечения. Аверьянову предъявили обвинение в убийстве.
Стрельба на фабрике "Меньшевик" произошла 27 декабря, в результате инцидента погиб один человек – охранник предприятия. Сам экс-владелец фабрики вину в убийстве не признает, уверяя, что действовал в рамках самообороны. По словам адвоката Аверьянова, это не первый случай конфликта между новым и старым владельцем предприятия.
Аверьянову удалось скрыться с фабрики в день инцидента. Его задержали лишь утром 28 декабря на складе типографии газеты "Правда".
Подробнее о произошедшем читайте в материале портала Москва 24.
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