СК ходатайствует об аресте директора "Меньшевика"

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Следственный комитет России ходатайствует об аресте бышего владельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Ходатайство в ближайшее время рассмотрит Пресненский суд столицы.

"Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого Аверьянова под стражу", – сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Ранее сообщалось, что директора "Меньшевика" доставили в суд, где ему должны избрать меру пресечения. Аверьянову предъявили обвинение в убийстве.

Стрельба на фабрике "Меньшевик" произошла 27 декабря, в результате инцидента погиб один человек – охранник предприятия. Сам экс-владелец фабрики вину в убийстве не признает, уверяя, что действовал в рамках самообороны. По словам адвоката Аверьянова, это не первый случай конфликта между новым и старым владельцем предприятия.

Аверьянову удалось скрыться с фабрики в день инцидента. Его задержали лишь утром 28 декабря на складе типографии газеты "Правда".

Подробнее о произошедшем читайте в материале портала Москва 24.