Обвиняемый в убийстве директор "Меньшевика" доставлен в суд

28 декабря, 17:51
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Директор и бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов доставлен в суд. Мужчина устроил стрельбу на предприятии, в результате чего погиб один человек.
"Обвиняемый в убийстве Аверьянов доставлен в Пресненский суд для избрания в отношении него меры пресечения", – цитирует Москва 24 представителя суда.
Ранее сообщалось, что экс-владелец фабрики вину в убийстве не признает. Он настаивает, что его действия носили характер самообороны. Сам Аверьянов уже озвучивал эту версию журналистам в день перестрелки, 27 декабря.
В результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" погиб один человек. По версии Аверьянова, в тот день к нему пришли отнимать предприятие. При чем он утверждает, что потерял фабрику не на законных основаниях.
Адвокат Аверьянова отметил, что это не первый случай, когда на предприятии происходит конфликт между новым и старым владельцем. Спорт за фабрику продолжается.
В день инцидента мужчине удалось скрыться с "Меньшевика". Его задержали ранним утром 28 декабря на складе типографии газеты "Правда".
Подробнее о произошедшем читайте в материале портала Москва 24.
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