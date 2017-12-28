Стрелок с фабрики "Меньшевик" не сопротивлялся при задержании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бывший директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, открывший стрельбу на предприятии, не оказывал сопротивления при задержании, рассказал его адвокат Тимур Батиралиев.

Мужчину задержали ранним утром 28 декабря на складе типографии газеты "Правда". По словам адвоката, сейчас экс-владельца фабрики отвезли на допрос, сообщает РИА Новости.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов пояснил, что Аверьянов скрылся без оружия, из которого стрелял. Предполагается, что он сбежал еще до того, как фабрику оцепили. Бывшая сотрудница "Меньшевика" предположила, что Аверьянов мог покинуть территорию через подземный ход.

Экс-директор фабрики "Меньшевик" начал стрельбу в здании предприятия на юго-востоке столицы около 9:00 27 декабря. Один человек погиб, данных о пострадавших нет.

Аверьянов связался с телеканалом Москва 24. Бывший владелец предприятия заявил, что фабрику у него отобрали. Близкий знакомый Аверьянова также подтвердил, что у бизнесмена несколько лет пытались отнять бизнес.

Подробнее о произошедшем читайте в материале портала Москва 24.