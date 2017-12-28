Устроившего стрельбу бывшего собственника фабрики "Меньшевик" задержали

28 декабря, 07:25
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Силовики задержали экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии и скрывшегося от правоохранителей, сообщает РИА Новости.
Подозреваемого нашли утром 28 декабря на территории организации, расположенной на улице Правды.
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов рассказал, что ранее Аверьянов скрылся без оружия, бросив карабин, из которого стрелял. Причем предполагается, что он сбежал еще до того, как фабрику оцепили силовики.
Полицейские и сотрудники Росгвардии совместно провели "зачистку" на территории фабрики. Они несколько часов безуспешно искали злоумышленника на территории предприятия. Правоохранители расширили зону поиска, всем разослали ориентировку с фотографией предполагаемого преступника.
Глава московской полиции Олег Баранов лично возглавил спецоперацию по поимке подозреваемого.
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу в здании предприятия на юго-востоке Москвы около девяти утра 27 декабря. Один человек погиб, сведений о пострадавших нет. Данные о заложниках полиция опровергла.
Аверьянов связался с телеканалом Москва 24. Мужчина утверждал, что предприятие у него отобрали. Близкий знакомый Аверьянова также рассказал, что у бизнесмена несколько лет пытались отобрать бизнес.
Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: