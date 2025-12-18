Форма поиска по сайту

18 декабря, 16:26

Происшествия

Двое мужчин в Омске оштрафованы за езду на машине с игрушечным рулем

Фото: телеграм-канал "Омская полиция"

В Омске двух мужчин оштрафовали за езду на машине с игрушечным рулем, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На уличную камеру фотофиксации нарушений попал автомобиль Hyundai. Машина ехала по улице Шаронова, при этом у нее было "два руля". Выяснилось, что пассажир ехал с игрушечным рулем.

При этом полицейские обратили внимание, что ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты. В результате собственнику автомобиля было направлено уведомление о двух административных штрафах по статье "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов". Общая сумма выплат составила 3 тысячи рублей.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что любые красные световые приборы, в том числе в качестве новогодних украшений, на передней части машины могут привести к лишению прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Он объяснил, что расположенные таким образом огни нарушают восприятие транспортного средства и могут ввести в заблуждение других участников дорожного движения, а также создать аварийную ситуацию.

