26 ноября, 17:38

Происшествия

Китайский чай с марихуаной стоил петербуржцу водительских прав

Фото: Москва 24

Жителя Санкт-Петербурга лишили водительских права, так как в его организме обнаружили наркотическое вещество. Виной всему оказался выпитый необычный китайский чай, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в телеграм-канале.

Дмитрий Агафонов 16 ноября проезжал по Октябрьской набережной на машине Chevrolet Klac. Во время проверки документов сотрудники полиции отправили водителя на медицинское освидетельствование. После чего анализ биологического материала выявил в организме Агафонова наличие марихуаны.

В ходе судебного заседания Агафонов признал вину. Он пояснил, что наркотическое вещество попало в организм из-за употребления китайского чая. Как выяснилось позже, в составе напитка, согласно инструкции, присутствовали не только чайные листья, но и марихуана.

"Вот такой интересный чай у Дмитрия. Главное, конечно, что Дмитрий это выяснил и разобрался. Уверены, что больше он напиток пить не будет", – отметила Лебедева.

Мировой судья судебного участка № 142 Санкт-Петербурга лишил Агафонова права управления транспортными средствами на 1 год 9 месяцев и оштрафовал на 45 000 рублей.

Ранее подмосковные полицейские задержали дачника, организовавшего производство наркотиков полного цикла. Мужчина занимался выращиванием конопли, подготовкой наркотического вещества к продаже, а также сушкой и упаковкой продукции. В ходе обыска были изъяты 40 растений, визуально схожих с коноплей, коробки с высушенными листьями и 5 пакетов с веществами растительного происхождения.

