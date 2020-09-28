Панин раскрыл роль Пашаева в истории с собакой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Алексей Панин рассказал о том, какую роль сыграл адвокат Эльман Пашаев в истории про видео с собакой.

По словам артиста, этот "фейк" возник за пару недель до решения суда. Актер рассказал телеканалу НТВ, что "немножко испугался", но певица Катя Лель дала ему контакт Пашаева.

"Эльман появился в моем деле под конец как усиление. Мы боялись, что дело перерастет в шоу – собаки, телеканалы, газеты. Мы подстраховались", – сказал Панин.

Вместе с адвокатом они покадрово разобрали скандальный видеоролик. Теперь Панин благодарен Пашаеву за то, что тот принял участие в этом деле.

"Эльман, я помню, сказал: Леш, даже если это и было правда с собакой, хоть с жирафом – мы все равно это развалим", – признался Панин. Он добавил, что "Эльман появился как вишенка на торте" и построил все как шоу, а на суде выступал ярко.

Сам Пашаев отметил, что именно он добился в деле Панина того, чтобы суд отменил алименты, которые тому нужно было платить супруге на содержание ребенка.

"И вообще, причем здесь история с собакой? Бред какой-то. Там суд был посвящен будущему их общей дочери", — сказал он в разговоре с "Вечерней Москвой".

Скандал разразился в 2016 году, когда бывшая гражданская жена Панина актриса Юлия Юдинцева попыталась судиться с ним за право растить и воспитывать общую дочь.

За несколько недель до решения суда в Сети появился компрометирующий ролик, который порочил моральный облик Панина. В результате ситуация разрешилась в пользу актера, и он получил право опеки над дочерью.

Ранее стало известно, что семья Михаила Ефремова собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить адвоката Пашаева, который защищал актера в суде, на предмет мошеннический действий.