Панин опубликовал видео 11-летней дочери с сигаретой

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Новое шокирующее видео от Алексея Панина обсуждают пользователи Сети. Актер опубликовал ролик, в котором его 11-летняя дочь Анна держит в руках сигарету.

При этом комментарии закрыты, а высказываться своих подписчиков автор просит под предыдущим постом – фотографией Николая II, который протягивает сигарету в мундштуке своей дочери. Пользователи оставили больше двух с половиной сотен сообщений. Мнения разделились: одни считают, что артист нуждается в лечении, другие пишут, что дочь Панина "настоящая куколка" и желают ей счастья, отмечает телеканал Москва 24.

Ранее сообщалось, что Панин задолжал Федеральной службе судебных приставов более трех миллионов рублей. Актер не оплатил в общей сложности 213 исполнительных производств.

В конце мая суд обязал Панина выплатить авиакомпании "Победа" 59 тысяч рублей за курение на борту. 1 декабря 2018 года актера сняли с рейса Москва – Стамбул. Он спровоцировал конфликт после того, как бортпроводник сделал ему замечание о запрете курения. В авиакомпании пояснили, что Панин дважды курил в туалете, хотя о запрете его предупреждали лично.

