Алексей Панин задолжал более 3 млн рублей штрафов

Актер Алексей Панин задолжал Федеральной службе судебных приставов более трех миллионов рублей. Об этом сказано в материалах из банка данных ведомства.
Как уточнили в ФССП, Панин накопил долгов на общую сумму 3 миллиона 43 тысячи 822 рубля. По данным службы, речь идет о 195 неоплаченных штрафах ПДД почти на 218 тысяч рублей, а также о 180 тысячах рублей исполнительных сборов. Еще 3,9 тысячи рублей ФССП планирует взыскать с актера в качестве налогов и сборов.
В службе судебных приставов добавили, что Алексей Панин не оплатил в общей сложности 213 исполнительных производств.
В конце мая суд обязал Панина выплатить авиакомпании "Победа" 59 тысяч рублей за курение на борту. 1 декабря 2018 года актера сняли с рейса Москва – Стамбул. Он спровоцировал конфликт после того, как бортпроводник сделал ему замечание о запрете курения. В авиакомпании пояснили, что Панин дважды курил в туалете, хотя о запрете его предупреждали лично.
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