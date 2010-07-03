Сестры убитого Михаила Хачатуряна требуют в суде миллион рублей

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Сестры убитого Михаила Хачатуряна подали в суд на его супругу и требуют один миллион рублей за моральный ущерб, сообщает телеканал Москва 24.

Женщин возмутили комментарии в адрес их покойного родственника. Мать обвиненных в убийстве девушек Аурелия Дундук сейчас ходит на телевизионные передачи и откровенно рассказывает, каким жестоким отцом и мужем был Хачатурян. Недавно в СМИ она назвала его "зверем и абсолютным злом".

Первое заседание по делу пройдет уже в понедельник.

Следствие в отношении Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. 14 июня СК предъявил сестрам обвинение в окончательной редакции. По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. В убийстве признались его дочери – Мария, Крестина и Ангелина. Младшей девушке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе девушки говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.

