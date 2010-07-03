Сестры убитого Михаила Хачатуряна требуют в суде миллион рублей

28 сентября, 20:00
28 сентября, 20:00
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
Сестры убитого Михаила Хачатуряна подали в суд на его супругу и требуют один миллион рублей за моральный ущерб, сообщает телеканал Москва 24.
Женщин возмутили комментарии в адрес их покойного родственника. Мать обвиненных в убийстве девушек Аурелия Дундук сейчас ходит на телевизионные передачи и откровенно рассказывает, каким жестоким отцом и мужем был Хачатурян. Недавно в СМИ она назвала его "зверем и абсолютным злом".
Первое заседание по делу пройдет уже в понедельник.
Следствие в отношении Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. 14 июня СК предъявил сестрам обвинение в окончательной редакции. По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование.
Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию.
Мотив преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".
Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. В убийстве признались его дочери – Мария, Крестина и Ангелина. Младшей девушке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе девушки говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.
Сестры убитого Михаила Хачатуряна требуют миллион рублей
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: