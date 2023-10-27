27 октября, 15:47Происшествия
Мосгорсуд приговорил к 12 годам ученого ЦАГИ Губанова по делу о госизмене
Фото: depositphotos/anPietruszka
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима ученого-физика, научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова по делу о государственной измене, сообщает ТАСС.
Процесс в отношении ученого проходил в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела засекречены.
Губанова арестовали в декабре 2020 года. До этого он работал начальником отдела № 11 научно-исследовательского отделения 2 Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского.
В июне его подчиненного Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Голубкина арестовали в апреле 2021 года.
Следователи уверены, что в ноябре 2018 года он по указанию Губанова передал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.
При этом адвокаты физика-теоретика не увидели состава преступления в его действиях и выразили несогласие со следствием. По информации стороны защиты, мужчина принимал участие в проекте по указанию начальства и только готовил необходимые документы.
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