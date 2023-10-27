Мосгорсуд приговорил к 12 годам ученого ЦАГИ Губанова по делу о госизмене

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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима ученого-физика, научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова по делу о государственной измене, сообщает ТАСС.

Процесс в отношении ученого проходил в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела засекречены.

Губанова арестовали в декабре 2020 года. До этого он работал начальником отдела № 11 научно-исследовательского отделения 2 Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского.

В июне его подчиненного Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Голубкина арестовали в апреле 2021 года.

Следователи уверены, что в ноябре 2018 года он по указанию Губанова передал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.

При этом адвокаты физика-теоретика не увидели состава преступления в его действиях и выразили несогласие со следствием. По информации стороны защиты, мужчина принимал участие в проекте по указанию начальства и только готовил необходимые документы.

