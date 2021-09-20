Ученого Голубкина обвинили в передаче отчетов координатору проекта HEXAFLY-INT

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Российского ученого Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене, подозревают в передаче отчетов о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом ТАСС рассказал адвокат физика Иван Павлов.

По версии следствия физик передал в ноябре 2018 года координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту отчеты о своей работе.

Павлов подчеркнул, что сторона защиты не согласна с обвинением и не видит в действиях Голубкина состава преступления. Адвокат физика утверждает, что ученый сделал это по указанию своего начальника и не занимался сбором информации, а лишь помог с оформлением документации.

"Защита считает, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя. Сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT", – подчеркнул Павлов.

Он также добавил, что в материалах дела, которые были доступны адвокатам для ознакомления, упоминается заключение специалистов из Роскосмоса, Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева и Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Эксперты должны были ответить на вопрос, содержат ли государственную тайну материалы, представленные им на анализ.

Адвокат отмечает, что заключение составлено за несколько месяцев до ареста Анатолия Губанова. Ознакомиться с документом сторона защиты не смогла. Однако, добавил Павлов, его составление перед возбуждением уголовного дела – обычная практика для дел, касающихся государственной измены.

Валерий Голубкин – физик-теоретик, профессор, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. В апреле 2021 года он был обвинен в государственной измене.