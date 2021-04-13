Суд арестовал профессора МФТИ Валерия Голубкина по подозрению в госизмене

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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

"Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня", – уточнила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова, отметив, что дело не является секретным.

Сам подозреваемый вину не признает. Его адвокат заявил, что они намерены обжаловать решение суда.

Валерий Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени Н. Жуковского. Там он указан как профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

По предварительной информации, Голубкин подозревается в госизмене после того, как его уличили в соавторстве научной статьи с физиком Губановым, который также обвиняется по аналогичному делу.

"Валерий Николаевич является коллегой арестованного ранее по делу о госизмене физика Губанова. Но, насколько мне известно, у них разные уголовные дела", – отметил адвокат.

Ранее суд в Москве арестовал россиянина Демури Воронина по подозрению в госизмене. Подробности материалов дела не разглашаются, так как они засекречены. Максимальное наказание за государственную измену – 20 лет лишения свободы.