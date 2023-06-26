Мосгорсуд приговорил ученого Голубкина к 12 годам колонии по делу о госизмене

Фото: vk.com/ГородОК | Жуковский | Раменское

Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Голубкина по статье 275 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет", – говорится в сообщении.

В суде пояснили, что физику назначили наказание с отбыванием в колонии строгого режима.

Голубкина арестовали по подозрению в госизмене в апреле 2021 года. Следователи уверены, что в ноябре 2018 года Голубкин передал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.

При этом адвокаты физика-теоретика не увидели состава преступления в его действиях и выразили несогласие со следствием. По информации стороны защиты, мужчина принимал участие в проекте по указанию начальства и только готовил необходимые документы.

