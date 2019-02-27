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18:07

Виновник ДТП с автобусом на юге Москвы арестован

суды

18:07

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Суд до 26 апреля арестовал водителя легковушки, спровоцировавшего ДТП с автобусом на проспекте Андропова. Под стражей мужчина, у которого за полгода накопилось 86 штрафов за нарушение ПДД, проведет два месяца.

Авария произошла вечером 25 февраля. Mercedes, за рулем которого сидел подозреваемый, совершил резкий маневр и столкнулся с пассажирским автобусом. В итоге состав городского транспорта врезался в мачту освещения.

Прибывшие на место фельдшеры увезли в больницу троих пострадавших пассажиров автобуса. Один из них вскоре умер от полученных травм. За состоянием двоих выживших сейчас следят медики. Они оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Как выяснилось позже, виновник аварии регулярно нарушал правила дорожного движения. В настоящее время на его счету 86 штрафов, полученных с августа прошлого года.

У виновника ДТП с автобусом на юге Москвы нашли 86 штрафов

суды

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