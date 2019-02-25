Автобус наехал на мачту освещения на юге Москвы

Фото: Портал Москва 24/Антон Великжанин

Автобус наехал на мачту освещения на юге столицы. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что авария произошла в районе дома №50, корпус 1 по проспекту Андропова.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что в Коломенском проезде автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего совершил наезд на мачту освещения.

Сейчас на месте аварии устанавливаются обстоятельства случившегося.