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14:08

Умер пострадавший в ДТП с автобусом на юге Москвы

происшествия

14:08

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Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Один из пострадавших в ДТП с автобусом, которое накануне вечером произошло на проспекте Андропова, умер в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.

Еще два получивших травмы человека госпитализированы в состоянии средней тяжести и тяжелом. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что врачи проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

25 февраля легковушка и автобус столкнулись на юге Москвы. В итоге автобус врезался в мачту освещения. Как выяснилось позже, у водителя машины, спровоцировавшего аварию резким маневром, за полгода накопилось 86 штрафов за нарушение ПДД.

В Москве автобус протаранил мачту освещения

происшествия

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