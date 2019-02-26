У виновника ДТП с автобусом на юге Москвы нашли 86 штрафов, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter. Столько нарушений он собрал с августа 2018 года.
Авария произошла накануне около 23:00. В районе дома 50 по проспекту Андропова водитель автомобиля Mercedes совершил резкий маневр и столкнулся с автобусом № 901. Из-за удара последний отбросило в мачту городского освещения.
Пострадали три пассажира автобуса. Им оказали необходимую медицинскую помощь. В пресс-службе Мосгортранса сообщили, что ДТП с участием автобуса на юге столицы произошло по вине водителя машины.
Вчера около 23:00 в районе д. 50 по пр-ту Андропова произошло ДТП с участием легкового авто и автобуса № 901.Водитель машины совершил резкий маневр и столкнулся с автобусом, из-за чего последний отбросило в мачту гор.освещения.Трем пострадавшим в автобусе оказана мед.помощь. pic.twitter.com/yF0PJkgSLs
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