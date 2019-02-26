Фото: Агентство "Москва"/ Мобильный репортер

У виновника ДТП с автобусом на юге Москвы нашли 86 штрафов, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter. Столько нарушений он собрал с августа 2018 года.

Авария произошла накануне около 23:00. В районе дома 50 по проспекту Андропова водитель автомобиля Mercedes совершил резкий маневр и столкнулся с автобусом № 901. Из-за удара последний отбросило в мачту городского освещения.

Пострадали три пассажира автобуса. Им оказали необходимую медицинскую помощь. В пресс-службе Мосгортранса сообщили, что ДТП с участием автобуса на юге столицы произошло по вине водителя машины.