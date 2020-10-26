Адвокат не исключил, что приговор Ефремову могут еще снизить

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

При рассмотрении кассационной жалобы суд может уменьшить срок актеру Михаилу Ефремову, который был осужден по делу о ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади. Об этом Москве 24 рассказал адвокат артиста Петр Хархорин.

Защитник отметил, что Ефремов готов компенсировать убытки компании – владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля.

"Полагаю, что все-таки снижение наказания в определенной степени будет", – допустил Хархорин.

Он отметил, что артист пообещал помочь гражданской жене и матери погибшего в аварии Сергея Захарова. Кроме того, Ефремов заявил, что готов поставить памятник погибшему.

Также Хархорин рассказал о состоянии актера после рассмотрения апелляции в суде. По его словам, выглядеть он стал лучше, конструктивно мыслит, с ним легко общаться.

В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы, а также обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего и лишили прав сроком на 3 года.

22 октября в Мосгорсуде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

