Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Петр Хархорин рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова после рассмотрения апелляции в суде. Об этом он сообщил в эфире телеканала Москва 24.

"С каждым днем он выглядит лучше и лучше, сравнивая, каким он был на суде апелляционной инстанции и сейчас, у него разглаживается лицо, он очень конструктивно мыслит, с ним легко и удобно общаться", – заявил Хархорин.

По словам юриста, Ефремов "совершенно адекватен" и надеется на позитивные изменения в своей судьбе.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы, а также обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего и лишили прав сроком на 3 года.

22 октября в Мосгорсуде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

