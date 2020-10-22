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Общество

18:56

В ОНК рассказали, куда могут отправить Ефремова

суды общество

Фото: Агентство «Москва»/пресс-служба Мосгорсуда

Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы, могут отправить отбывать наказание в подмосковную колонию, сообщил ТАСС зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

Еще один вариант – оставить отбывать срок в хозяйственном отряде одного из столичных СИЗО.

"Практика такова, что сегодня осужденного стараются на отправлять далеко от того региона, где он проживает", – пояснил Зуев.

Он отметил, что окончательное решение на этот счет примет ФСИН.

22 октября в Мосгорсуде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.

Сам Ефремов остался недовольным решением Мосгорсуда. "Если бы хотя бы снизили на три года и дали колонию-поселение, его бы это устроило", – сказал адвокат.

Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

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