Суд признал виновным подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

Фото: "Московский патруль"

Домодедовский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор мужчине, подозреваемому в убийстве 17-летней студентки. Об этом в своем телеграм-канале сообщает прокуратура Московской области.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), частью 1 статьи 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища")", – говорится в сообщении.

Тело 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в одной из квартир городского округа Домодедово 5 октября 2019 года.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 34-летний местный житель, ранее состоявший в браке с сестрой погибшей девушки.

На допросе мужчина сознался в преступлении, сообщив, что убил студентку в ходе ссоры. Один из знакомых семьи рассказал, что задержанный винил в разводе со своей бывшей супругой ее младшую сестру.

8 октября 2019 года подозреваемого арестовали.

Спустя два года суд вынес приговор мужчине. С учетом мнения государственного обвинителя его приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

"Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении причиненного морального вреда в размере 3 миллионов рублей", – уточнили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.