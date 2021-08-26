Суд признал виновным подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

18:42
Фото: "Московский патруль"
Домодедовский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор мужчине, подозреваемому в убийстве 17-летней студентки. Об этом в своем телеграм-канале сообщает прокуратура Московской области.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), частью 1 статьи 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища")", – говорится в сообщении.
Тело 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в одной из квартир городского округа Домодедово 5 октября 2019 года.
На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 34-летний местный житель, ранее состоявший в браке с сестрой погибшей девушки.
На допросе мужчина сознался в преступлении, сообщив, что убил студентку в ходе ссоры. Один из знакомых семьи рассказал, что задержанный винил в разводе со своей бывшей супругой ее младшую сестру.
8 октября 2019 года подозреваемого арестовали.
Спустя два года суд вынес приговор мужчине. С учетом мнения государственного обвинителя его приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
"Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении причиненного морального вреда в размере 3 миллионов рублей", – уточнили в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
"Московский патруль": арестован подозреваемый в убийстве 17-летней студентки
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