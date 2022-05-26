Суд Нальчика признал законным увольнение 115 росгвардейцев

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Нальчикский гарнизонный военный суд признал законным увольнение 115 росгвардейцев, отказавшихся принимать участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным суда, бывшие сотрудники Росгвардии подали коллективный иск, оспаривающий их привлечение к дисциплинарной ответственности и исключение из списка личного состава воинской части.

"Судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными", – говорится в сообщении.

Суд признал решения воинских должностных лиц правомерными.

Ранее в Росгвардии сообщили об обезвреживании 640 мин "Лепесток" в Харьковской области. В результате разрыва этих мин могли пострадать как военнослужащие, так и мирные жители.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

