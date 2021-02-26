Во ФСИН подтвердили, что Навального этапировали в колонию

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Директор ФСИН Александр Калашников подтвердил, что Алексея Навального этапировали в колонию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он по решению суда убыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства. Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных", – сказал Калашников, заверив, что никакой угрозы безопасности Навального в колонии нет.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Навальный этапирован в колонию. При этом она не уточнила, где именно он будет отбывать наказание.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде признал это решение законным.

Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.

