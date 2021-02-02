Песков заявил, что Путин не следит за судебным процессом в отношении Навального

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не следит за судебным заседанием по делу Алексея Навального, сообщает "Газета.ру".

"Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что глава государства готовится к встрече с лауреатами конкурса "Учитель года". Известно, что это мероприятие пройдет 2 февраля.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.

Во вторник, 2 февраля 2021 года, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде начал заседание по вопросу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Интересы Навального представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.

Навального обвиняют в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

23 ноября Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и занимается восстановительными процедурами, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск. Его задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где Навальный находился на лечении.