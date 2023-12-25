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25 декабря, 12:40

Происшествия

Суд Москвы заочно арестовал начальника ГУР Минобороны Украины Буданова

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Буданова арестовали на два месяца. Мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в РФ.

Буданова обвиняют в совершении 104 преступлений, предусмотренных статьей "Террористический акт".

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины был объявлен в розыск. До этого Буданов заявлял, что украинская сторона будет продолжать совершать нападения на россиян по всему миру. Таким образом он ответил на слова представителя СМИ о том, что спецслужбы США признали Украину причастной к смерти журналистки Дарьи Дугиной.

После этого Москва представила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлениями Буданова.

Также сообщалось, что в базу розыска МВД попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.

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