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Москва 24

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Общество

12:09

СК просит об аресте еще троих фигурантов дела о злоупотреблениях в ФТС

суды общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте еще трех фигурантов дела о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе РФ, сообщает ТАСС.

СК просит о такой мере пресечения для старшего дознавателя отдела дознания Сергея Шурыгина, заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина и замначальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина.

Ранее Басманный районный суд арестовал начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Арест продлится до 22 февраля. По информации следствия, действия Кизлыка способствовали освобождению от уголовной и административной ответственности лиц, занимавшихся контрабандой денег.

Свою вину он не признал. Кроме того, Кизлык отверг обвинения в помощи в освобождении от уголовной ответственности. Адвокат также отрицал прямую причастность его подзащитного к преступлению и настаивал на домашнем аресте.

24 декабря сообщалось о задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. В управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также в таможнях аэропортов Внуково и Домодедово прошли обыски. По адресам проживания Кизлыка изъяли 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золотые слитки и часы брендовых марок.

Высокопоставленным сотрудникам таможенной службы предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

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