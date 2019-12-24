Суд арестовал на два месяца генерала ФТС Кизлыка

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Басманный районный суд арестовал начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщает Агентство "Москва".

Ходатайство следователя было удовлетворено. Арест продлится до 22 февраля. По информации следствия, действия Кизлыка способствовали освобождению от уголовной и административной ответственности лиц, занимавшихся контрабандой денег.

Свою вину он не признал. Кроме того, Кизлык отверг обвинения в помощи в освобождении от уголовной ответственности. Адвокат также отрицал прямую причастность его подзащитного к преступлению и настаивал на домашнем аресте.

Ранее сообщалось о задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. В управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также в таможнях аэропортов Внуково и Домодедово прошли обыски. По адресам проживания Кизлыка изъяли 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золотые слитки и часы брендовых марок.

Высокопоставленным сотрудникам таможенной службы предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".