Задержанный генерал-лейтенант ФТС Кизлык не признал свою вину

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык не признал вину по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает Агентство "Москва".

Следователь, оглашая ходатайство об аресте Кизлыка на заседании Басманного районного суда Москвы, заявил, что действия задержанного способствовали освобождению от уголовной ответственности лиц, совершавших контрабанду денежных средств.

Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро задержали накануне. Им предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

В управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также в таможнях аэропортов Внуково и Домодедово провели обыски. В ходе обыска у Кизлыка изъяли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, золотые слитки и часы брендовых марок.